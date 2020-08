Bruce Springsteen brengt anti-Trump videoclip uit JV

19 augustus 2020

15u24 10 Muziek Het is al langer bekend dat Bruce Springsteen (70) een aanhanger is van de Democraten. De zanger uit New Jersey heeft nu een nieuwe videoclip uitgebracht bij zijn nummer ‘The Rising’, waarin hij de Democratische presidentskandidaat, Joe Biden, openlijk steunt en zijn afkeer voor Trump duidelijk maakt.

In de nieuwe videoclip van ‘The Boss’ komen beelden aan bod die de huidige problematiek in Amerika tonen. Zo krijg je beelden te zien van George Floyd en Breonna Taylor, die beiden om het leven kwamen door politiegeweld. Naast de Black Lives Matter-protesten, komen ook beelden van de demonstraties voor transgenderrechten voorbij.

Met een bord waarop de boodschap “Do Not Trump” te lezen staat, steekt Springsteen zijn afkeer voor de huidige president niet onder stoelen of banken. De video eindigt met campagnebeelden van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, die de video zelf op Twitter deelde met de boodschap: “Wij zijn de Verenigde Staten. Er is niets wat we niet kunnen als we het samen doen.”

Het is niet de eerste keer dat The Boss zich mengt op het politieke toneel. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2008 en 2012 kwam de rocklegende eerder al op voor de Democratische presidentskandidaat Barack Obama. In 2008 droeg hij z’n steentje bij door een gratis concert te spelen voor 50.000 bezoekers in Philadelphia en acht jaar geleden ging hij, samen met ex-president Bill Clinton, actief op pad om campagne te voeren voor Obama. In 2016 ontving Bruce Springsteen een van de laatste presidentiële vrijheidsmedailles van de Amerikaanse ex-president.