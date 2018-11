Broer van Helmut Lotti verlaat België: “Het meer aan mijn huis is het enige wat ik écht zal missen” TDS

Bron: TV Familie 0 Muziek Kurt Lotigiers (45), de jongere broer van charmezanger Helmut Lotti (49), verlaat België. Hij verhuist naar Oostenrijk en zwaait zijn geboorteland uit met een heuse afscheidsshow. Grote afwezige is broer Helmut. “Hij treedt die avond al op", klinkt het in TV Familie.

Helmut Lotti (49) verliet Vlaanderen om in de Ardennen te gaan wonen. En nu trekt zijn jongere broer Kurt (45) weg. Hij is eveneens zanger, net als die andere Lotigiers-broer Johan trouwens. Kurt scoorde enkele kleine hitjes, deed het in 2004 niet slecht in ‘Eurosong’ en heeft zelfs meegedaan aan de VTM- talentenjacht ‘X-Factor’.

En nu verhuist hij naar Oostenrijk. “De liefde achterna”, zegt Kurt Lotigiers lichtjes uitgelaten. “Ik ga bij mijn vriendin Stefanie wonen. Wij zijn al meer dan acht jaar samen. Logisch dat je op een bepaald moment zo’n beslissing neemt.”

Maar die werd weloverwogen genomen?

Tuurlijk. We zijn die verhuis al een tijd aan het plannen. En mijn familie en vrienden zijn op de hoogte. Ook onze Helmut, ja.

Helmut is trouwens geregeld in Oostenrijk, want hij heeft opnieuw veel succes in Duitstalige landen.

Ja, klopt. Ik ken Oostenrijk intussen ook heel goed. Want ik had altijd liever dat ik naar Stefanie ging dan omgekeerd. Oostenrijk is een prachtig land. En ik merk dat ik, hoe zal ik het zeggen... Dat ik daar een heel ander mens ben. Ik voel me er veel rustiger, veel meer zen.

En waar precies in Oostenrijk zullen we jou kunnen vinden?

In een dorp op zo’n 70 km van Wenen. Stefanie is van daar, zie je. Ik trek bij haar in, dus we moeten niet op zoek naar een huis. Ik huur nu nog een woning aan het Donkmeer in Berlare. Dat meer is trouwens het enige wat ik écht zal missen.

En je familie en vrienden dan?

Die kunnen op bezoek komen. Maar het Donkmeer niet. (lachje) Nee, serieus: ik ben een gepassioneerd visser. En waar ik in Oostenrijk ga wonen zijn er geen grote rivieren of meren in de directe omgeving. Maar de natuur is er magnifiek. Met vossen, herten... En ik ben van plan om in Oostenrijk te blijven zingen. Enkele jaren geleden heb ik daar al eens een Duitstalig nummer uitgebracht.

Maar dat was wellicht niet zo’n laaiend succes als Helmut daar al heeft geoogst.

Tuurlijk niet. Maar ik heb toch iets in beweging gezet, zal ik maar zeggen. Trouwens, je moet ook geen Duits duet van Helmut en mij verwachten. Wij hebben dat altijd strikt gescheiden gehouden.

Zal Helmut jou missen, denk je? En jullie mama?

Ja, maar wat bestaat er allemaal niet? Facebook, WhatsApp, Skype... Natuurlijk houden we contact. Ook met mijn fans wil ik het contact niet verliezen. Op 14 december is er een afscheidsoptreden in Sint-Amands­berg, waar ik ben opgegroeid. ‘Bye Bye Belgium, Hello Austria’ gaat dat heten. Ook collega-artiesten zullen er optreden.

Helmut, bijvoorbeeld?

Dat niet. Die treedt die avond in Oostende op met nummers van zijn nieuwe cd ‘Soul Classics in Symphony’. Maar die afscheidsshow van mij wordt supertof, hoor. Iedereen is van harte welkom!