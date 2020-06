Britse zangeres en ‘oorlogslegende’ Vera Lynn (103) overleden

TDS

18 juni 2020

10u50

Bron: BBC 610 Muziek Dame Vera Lynn is vandaag op 103-jarige leeftijd overleden, zo bevestigt haar familie aan de BBC. De zangeres en actrice is vooral bekend van songs als ‘We’ll Meet Again’, die razend populair werden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De doodsoorzaak is nog niet bekend.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“De familie is diep bedroefd om het overlijden van één van de meest geliefde entertainers van Groot-Brittannië aan te kondigen”, aldus de familie in een verklaring. “Dame Vera Lynn, die in Ditchling in East Sussex woonde, is eerder op 18 juni 2020 overleden, omringd door haar naaste familie.”

The Forces’ Sweetheart , zo werd Vera Lynn tot vandaag nog altijd genoemd in haar geboorteland. De liedjes van de Londense betekenden vooral een troost voor de troepen aan het front die van hun geliefden gescheiden waren. Al van haar zevende stond Vera Margaret Welch - haar echte naam - op een podium, maar ze werd pas echt bekend toen ze in 1940 haar eigen radioprogramma kreeg. In ‘Sincerely Yours’ gaf ze boodschappen door aan soldaten in het buitenland en zong zij verzoeknummers. Zij bezocht ziekenhuizen om jonge moeders te interviewen en hun berichten aan hun echtgenoten overzee door te zenden. Ze trad ook op voor Britse soldaten tot in het toenmalige Birma toe.

In 1942 nam Vera Lynn het nostalgische ‘We’ll Meet Again’ op, dat haar samen met ‘The White Cliffs of Dover’ onsterfelijk maakte. Hoewel ze daarna nog successen boekte in binnen- en buitenland, zal Vera Lynn altijd verbonden blijven met de oorlog. Jarenlang was ze een vaste gaste tijdens herdenkingen en nam zij het op voor de Britse veteranen. Hiervoor werd ze overladen met onderscheidingen en medailles. In 1975 werd Vera Lynn in de adelstand verheven en werd zij ‘Dame’ Vera Lynn.

(lees verder onder de foto)

Niet te stoppen

Optreden deed Vera Lynn ondertussen al een tijdje niet meer, maar in de studio bleef ze wel nog lang actief. Zo maakte Lynn in 2009 op haar 92ste (!) zelfs haar comeback in de Britse hitlijsten. Met het album ‘We’ll Meet Again - The Very Best of Vera Lynn’ haalde ze de top van de album Top 20 en deed ze beter dan The Beatles en Arctic Monkeys. Vera Lynn was daarmee de oudste nog in leven zijnde zangeres die de Britse hitparade haalde.

Ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag leverde ze bovendien nóg een nieuwe cd af: ‘Vera Lynn 100'. Op de plaat stonden herwerkte versies van verschillende van haar iconische hits. De originele opnames van haar stem zijn samen te horen met die van hedendaagse artiesten als Alfie Boe, Alexander Armstrong en Aled Jones. Het nieuwe album bevat ook een nooit eerder uitgebrachte cover van ‘Sailing’, de hit van Rod Stewart uit 1975.

(lees verder onder de foto)

“Gewoon mijn werk”

“Ik hoor mezelf liever zingen zoals ik vroeger klonk”, vertelde de kranige dame toen tijdens radiointerview met de BBC. Over de vraag hoe het kwam dat zij op haar 100ste nog altijd in goede gezondheid verkeert, kon ze kort zijn: “Ik heb veel geluk gehad.” Ze richtte in 2001 de Dame Vera Lynn Children’s Charity op en liet altijd weten voor haar liefdadigheidswerk herinnerd te willen worden, en niet voor haar inzet tijdens de oorlogstijd. “Ik zou graag zien dat dat mijn nalatenschap is”, zei ze toen. “Ik heb mijn acties nooit als moedig beschouwd. Ik deed gewoon mijn werk.”