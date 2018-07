Britse voetballied weer bovenaan in de hitlijsten TK

15 juli 2018

08u54

Bron: ANP 0 Muziek Ondanks de uitschakeling van het Engelse voetbalelftal in de halve finale van het WK (en hun nederlaag tegen onze Duivels gisteren), staat het voetballied 'Three Lions' - beter bekend als 'It's Coming Home' - weer op nummer 1 in de Britse singleslijst. Het is de vierde keer dat het liedje bovenaan staat, wat een nieuw record is, meldt The Official Charts Company.

De track, die werd gemaakt voor het EK in 1996, belandde in dat jaar voor het eerst op 1. De single zakte daarna, maar wist vier weken later weer de toppositie te pakken. In 1998 kwam een gewijzigde versie dan opnieuw op de eerste plaats.

Door de jaren heen is 'Three Lions' uitgegroeid tot hét voetbalnummer voor de Engelsen. In het nummer zingen komieken David Baddiel en Frank Skinner hoe de Engelse ploeg de beker terug moet brengen naar de bakermat van het voetbal. Dit jaar werd het nummer opnieuw populair mede dankzij de goede prestaties van de ploeg van Gareth Southgate. Op sociale media werd ook massaal de hashtag #itscominghome gedeeld.

Three Lions is met 1,6 miljoen exemplaren een van de best verkochte platen ooit in Groot-Brittannië. Mogelijks wordt er volgende week weer een record neergezet, namelijk die van grootste val van de nummer 1.