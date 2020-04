Britse veteraan Tom Moore (99) wordt oudste persoon met nummer 1-hit SDE

24 april 2020

19u47

Bron: ANP 6 Muziek Op z'n oude dag heeft de Britse veteraan Tom Moore nog even een mooi record te pakken. De 99-jarige kwam vrijdag in de Britse hitlijsten op nummer 1 binnen met zijn versie van het nummer ‘You'll Never Walk Alone’, dat hij opnam om geld mee in te zamelen voor de Britse gezondheidsdienst NHS. En met de verzamelde geld rijfde Tom ook nog een wereldrecord binnen.

De oorlogsveteraan nam het nummer, dat oorspronkelijk door Gerry & The Pacemakers werd uitgebracht, op met Michael Ball en het NHS Voices of Care Choir. De opbrengst van het nummer gaat volledig naar de NHS.

Captain Moore stoot daarmee The Weeknd van de troon, hij is deze week met zijn nummer ‘Blinding Lights’ terug te vinden op de tweede plaats. ‘Roses’ van SAINt JHN zakt daardoor naar de derde plek. The Official Charts Company publiceerde de nieuwste Britse hitlijst vrijdagavond.



Zo heeft de oorlogsveteraan, die diende in India, Myanmar en op Sumatra, zichzelf vlak voor zijn verjaardag nog een leuk cadeautje gegeven. Moore hoopt op 30 april honderd jaar te worden.

Wereldrecord

De 99-jarige oorlogsveteraan Tom Moore heeft meteen nog een wereldrecord gebroken. Volgens persbureau Reuters haalde niemand met een dergelijke actie voor het goede doel meer geld op dan Captain Tom. Vrijdagmiddag stond de teller op meer dan 28,6 miljoen pond, omgerekend zo’n 32,7 miljoen euro. Het oude record stond - omgerekend inclusief inflatie - op ruim 31,1 miljoen euro. Dat werd in 1980 opgehaald door de Canadese atleet Terry Fox. De Britse oorlogsveteraan liet weten erg vereerd te zijn. “Mijn wandeling voor het goede doel heeft meer geld opgehaald dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Ik ben erg dankbaar voor degenen die geld hebben gedoneerd en de single hebben gedownload zodat we samen deze records konden breken en geld in konden zamelen voor het geweldige werk dat de NHS verricht in deze moeilijke tijden.”

Moore liep met zijn looprek rondjes om zijn huis om geld in te zamelen voor de Britse gezondheidsdienst NHS.