Britse rapper Ty (47) bezweken aan Covid-19 IB

08 mei 2020

03u18

Bron: Belga 0 Muziek De Britse rapper Ty, vooral bekend van zijn album ‘Upwards’ uit 2003, is op 47-jarige leeftijd bezweken aan COVID-19. De zoon van Nigeriaanse immigranten - echte naam Ben Chijioke - werd begin april opgenomen in een ziekenhuis, zo meldde The Guardian. Hij werd later in een medische coma geplaatst.

Volgens een goede vriend die een inzamelactie startte voor Ty verliet de rapper op 19 april nog de afdeling intensieve zorgen nadat zijn toestand was verbeterd.

‘Upwards’ was het tweede album van Ty, na zijn debuut ‘The Awkward’ uit 2001. Nadien bracht de rapper nog drie soloalbums uit, waarvan de meeste recente in 2018, voordat hij in 2019 samen met Rodney P en Blak Twang de Britse hiphopgroep Kingdem vormde.

SO SAD!! Nigerian/British Rapper Ben Chijioke, Better Known As TY, Dies From Coronavirus » Naijaloaded https://t.co/bj1kSovwuF #trending pic.twitter.com/9CZXcUy6n1 Eye in Africa(@ EyeinAfrica) link