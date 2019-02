Britse rapper 21 Savage opgepakt omdat hij illegaal in VS verblijft jv

03 februari 2019

22u41 6 Muziek De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft rapper 21 Savage opgepakt om hem het land uit te zetten. Shayaa Bin Abraham-Joseph, zoals de muzikant echt heet, beweert uit Atlanta te komen maar van nationaliteit is hij Brits. Volgens ICE verblijft hij illegaal in de VS en is hij bovendien een veroordeelde crimineel.

Abraham-Joseph kwam in juli 2005 legaal de VS binnen, maar verliet het land niet toen zijn visum in juli 2006 afliep. Sindsdien is hij een illegale immigrant. In oktober 2014 werd hij ook nog eens veroordeeld voor drugsfeiten in Fulton County, Georgia.

De 26-jarige rapper beweerde afkomstig te zijn van Atlanta en werd ook lang als dusdanig beschouwd. ICE arresteerde hem vanochtend in Atlanta, omdat hij als Britse onderdaan illegaal in het land verbleef. 21 Savage is de ex van Amber Rose. Donderdag trad hij nog op in Atlanta.