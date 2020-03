Britse muziekfestival Glastonbury geannuleerd SDE

18 maart 2020

12u24

Bron: Belga 0 Muziek Het Britse muziekfestival Glastonbury, gepland voor eind juni, gaat niet door wegens de dreiging van het coronavirus. Dat meldt de organisatie op zijn website.

Normaal gezien zou Glastonbury dit jaar zijn vijftigste verjaardag vieren, maar dat feestje gaat helaas niet door. Op de website van het festival staat te lezen: “Gezien de nieuwe overheidsmaatregelen die deze week werden aangekondigd - en in tijden van zo’n ongeziene onzekerheid - is dit onze enige optie. We hopen erg dat de situatie in het Verenigd Koninkrijk enorm verbeterd zal zijn tegen eind juni. Maar dan nog kunnen we de komende drie maanden niet langer doorbrengen met duizend crewleden, hier op het terrein, die ons helpen bij het opbouwen van de infrastructuur en de attracties die nodig zijn voor het verwelkomen van de meer dan 200.000 mensen in deze tijdelijke stad in de velden.”

De vijftigste editie van het festival zou dit jaar plaatsvinden van 24 tot 28 juni. Ongeveer 135.000 mensen hadden al een voorschot betaald voor een ticket. Wie al een aanbetaling deed, kan die automatisch laten overzetten naar volgend jaar. Terugbetaling zijn ook mogelijk, laat de organisatie weten.