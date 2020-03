Britse media zijn er zeker van: “Genesis komt weer bij elkaar” MVO

03 maart 2020

22u21

Bron: ANP 2 Muziek Genesis maakt na dertien jaar een comeback. De band zou komend najaar ook weer op tournee gaan door het Verenigd Koninkrijk.

BBC Radio 2 twitterde dinsdag dat er woensdagochtend een band in de studio langskomt om te vertellen over een reünie. Volgens meerdere Britse media gaat het om Genesis.

Zanger Peter Gabriel zou niet terugkeren, maar zanger en drummer Phil Collins, toetsenist Tony Banks en bassist en gitarist Mike Rutherford wel. De mannen leken dat maandag te bevestigen met een post op Instagram. “En toen waren er nog drie”, schreven de muzikanten bij een foto.

Drummen

Collins zei eerder al interesse te hebben in een comeback, maar dan alleen als zijn zoon de drums voor zijn rekening neemt. De 69-jarige zanger, die bij de band begon als drummer en daar later ook bij ging zingen, kan door een beschadiging aan zijn zenuwen niet zelf meer spelen.

Genesis trad in 2007 voor het laatst samen op ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum. De band, die hits als ‘I Can’t Dance’, ‘Land of Confusion’ en ‘Jesus He Knows Me’ scoorde, bracht vijftien studioplaten uit en verkocht meer dan honderd miljoen albums wereldwijd.