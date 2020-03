Brits muziekfestival Glastonbury geannuleerd, Belgische festivals wachten nog af SDE/BDB

18 maart 2020

12u24

Bron: Belga 12 Muziek Het Britse muziekfestival Glastonbury, gepland voor eind juni, gaat niet door wegens de dreiging van het coronavirus. Dat meldt de organisatie op zijn website.

Normaal gezien zou Glastonbury dit jaar zijn vijftigste verjaardag vieren, maar dat feestje gaat helaas niet door. Op de website van het festival staat te lezen: “Gezien de nieuwe overheidsmaatregelen die deze week werden aangekondigd - en in tijden van zo’n ongeziene onzekerheid - is dit onze enige optie. We hopen erg dat de situatie in het Verenigd Koninkrijk enorm verbeterd zal zijn tegen eind juni. Maar dan nog kunnen we de komende drie maanden niet langer doorbrengen met duizend crewleden, hier op het terrein, die ons helpen bij het opbouwen van de infrastructuur en de attracties die nodig zijn voor het verwelkomen van de meer dan 200.000 mensen in deze tijdelijke stad in de velden.”

De vijftigste editie van het festival zou dit jaar plaatsvinden van 24 tot 28 juni. Ongeveer 135.000 mensen hadden al een voorschot betaald voor een ticket. Wie al een aanbetaling deed, kan die automatisch laten overzetten naar volgend jaar. Terugbetaling zijn ook mogelijk, laat de organisatie weten.

En in België?

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat de Belgische festivals geannuleerd zullen worden. Enkele dagen geleden postten de organisaties van de meeste evenementen - waaronder ook Pukkelpop, Werchter en Tomorrowland - dezelfde oproep om alle richtlijnen van de overheid te volgen en zoveel mogelijk thuis te blijven. “Allen zo kunnen we de zomer vol muziek, entertainment, reizen, sport en vriendschap redden", klonk het massaal.

Frederik Luyten, persverantwoordelijke van Pukkelpop, bevestigt dat de situatie bij hen nog steeds onveranderd is. “Wij volgen alles goed op en staan in nauw overleg met alle betrokken diensten. We zullen ons door hen goed laten informeren en adviseren, maar op dit moment wachten we nog even af. Pukkelpop is tenslotte pas binnen 5 maanden.”

Hetzelfde geluid klinkt bij Tomorrowland. “Wij hebben nog niets beslist en wachten de situatie verder af. We blijven alles goed opvolgen”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen.

Ook Rock Werchter 2020 gaat door zoals gepland. “Wij monitoren van nabij”, zegt woordvoerster Nele Bigaré. “De veiligheid van artiesten, fans en medewerkers is altijd onze grootste prioriteit. We begrijpen jullie bezorgdheid. De voorbereidingen zijn lopende en worden verdergezet. In aanloop naar het festival vergaderen we regelmatig met overheden en met hulpdiensten. We volgen hun raadgevingen en instructies op.”

En wat met Pinkpop?

Het eerste grote festival in de Benelux is het Nederlandse Pinkpop. Dat vindt van 19 tot 21 juni plaats in Landgraaf. Voorlopig is er nog geen nieuws, laat de organisatie weten. “We gaan ervan uit dat Pinkpop gewoon door kan gaan. Het is nog drie maanden tot het festival en alle voorbereidingen lopen gewoon door. We blijven wel alles in de gaten houden. De gezondheid en veiligheid van onze artiesten, de crew en bovenal de bezoekers staat op de eerste plaats.”

#SAVETHESUMMER 78.5k Likes, 1,129 Comments - Tomorrowland (@tomorrowland) on Instagram: "#SAVETHESUMMER"