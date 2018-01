Britney Spears komt naar het Sportpaleis

KDL

23 januari 2018

09u33 0 Muziek Goed nieuws voor de fans van Britney Spears. Op 15 augustus 2018 komt ze naar het Antwerpse Sportpaleis met 'Britney: Piece of Me', een afspiegeling van de Las Vegas-shows die Britney Spears intussen al 250 keer opvoerde tussen 2013 en 2017.

De concertreeks van Britney is in Las Vegas een van de succesvolste concertreeksen in de entertainmentgeschiedenis van de gokstad. De zangeres bracht in haar carrière al negen albums, 42 singles en enkele duetten uit.

Wie erbij wil zijn op 15 augustus kan vanaf vrijdag 26 januari om 10u00 tickets kopen via greenhousetalent.be