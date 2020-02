Exclusief voor abonnees Brihang en Het Zesde Metaal treden nu ook op voor kinderen: “De cd-verkoop is ingestort, ze moeten het hebben van hun concerten” Dietert Bernaers

05 februari 2020

00u00 0 Muziek Nieuw fenomeen in de muziekwereld: 'kidsconcerten'. Brihang en Het Zesde Metaal gaan binnenkort al om 14 uur het podium op, speciaal voor de allerjongste fans. "Doordat de cd-verkoop is ingestort, moeten artiesten het hebben van hun optredens", klinkt het in de sector. "Als je dan 's namiddags al voor kinderen kunt optreden in dezelfde zaal als waar je 's avonds speelt voor volwassenen, heb je een goudadertje aangeboord én je fans blij gemaakt."

Kapitein Winokio, K3, Ghost Rockers: onze kinderen kunnen al jaren naar speciaal op hun maat gesneden concerten. Maar nu is er iets nieuws: groepen die 'grotemensenmuziek' maken en die speciaal voor de jongste fans overdag optreden. In De Kreun in Kortrijk geven Brihang en Het Zesde Metaal binnenkort concerten die om 14 uur beginnen. "Het is op dagen dat ze sowieso al bij ons geboekt waren, maar dan voor 'normale' concerten 's avonds", zegt Tom Vangheluwe, directeur van Wilde Westen, de organisatie achter de 'kidsconcerten'. "Hier net over de grens, in het noorden van Frankrijk, is het al langer een trend. Nu zijn wij op de kar gesprongen en we zullen niet de laatsten zijn. Het publiek zit er duidelijk op te wachten: het eerste 'kidsconcert' van Het Zesde Metaal was in twee minuten uitverkocht, voor het namiddagoptreden van Brihang waren de kaartjes ook binnen de dag de deur uit."

