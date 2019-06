Brian Wilson stelt reeks concerten uit wegens “mentale onzekerheid” LB

06 juni 2019

17u44 0 Muziek “Omdat ik worstel met dingen in mijn hoofd en dingen zeg die ik niet meen, stel ik de reeks concerten in juni uit en ik hoop die later dit jaar af te werken”. Op Facebook deelde de 76-jarige Brian Wilson, voornamelijk bekend als geniaal songschrijver bij The Beach Boys, een openhartig bericht. Wilson kampt al sinds de jaren zestig met psychische problemen.

Die brengt hij in zijn bericht ook in herinnering: “Het is geen geheim dat ik al decennialang met mentale ziekte kamp. Soms was het ondraaglijk, maar met de hulp van dokters en medicatie heb ik een mooi, gezond en productief leven kunnen leiden met de steun van familie, vrienden en fans”. Wilson, die eind augustus ook een tournee zou aanvangen met The Zombies, stelt dat hij het voorbije jaar drie keer aan zijn rug werd geopereerd. “De ingrepen waren succesvol en ik voel me fysiek sterker dan ik lange tijd was. Maar na mijn laatste operatie begon ik me vreemd te voelen en dat is nu al een tijdlang beangstigend. Ik voelde me niet mezelf. Mentaal onzeker, zo zou ik het omschrijven. We weten niet wat dit veroorzaakt, maar ik weet dat het niet goed voor me is op tournee te zijn en dus keer ik terug naar Los Angeles.” Wilson kondigt voorts aan dat hij wil rusten, herstellen en samen met zijn artsen de zaak aanpakken. “De muziek en mijn fans houden me overeind en ik weet ik dit OPNIEUW kan bedwingen.”

Op het hoogtepunt van zijn roem, midden de jaren zestig, kwam de schrijver van hits als ‘Good Vibrations’ en ‘God Only Knows’ drie jaar lang zijn bed niet uit. Hij leed aan obesitas, weigerde zich te wassen en was in de jaren zeventig verslaafd aan cocaïne. Later zou hij verklaren dat hij lijdt aan een schizo-affectieve stoornis, een mentale aandoening die hem aanhoudende hallucinaties, paranoia en andere realiteitsvervormingen bezorgen.