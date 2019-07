Brian May verdedigt nieuwe zanger Adam Lambert: “Freddie Mercury zou hem goedkeuren” SD

15 juli 2019

18u34

Bron: Metro UK 2 Muziek Brian May (71) heeft het gehad met de kritiek op Adam Lambert (37), de nieuwe frontman van Queen. In een lang bericht op Instagram brengt hij een eerbetoon aan de zanger, die al sinds 2011 invalt voor de legendarische Freddie Mercury.

“Hier zie je het Moderne Wonder zonder wie Queen, zeker weten, niet meer op het hoogste niveau zou staan”, schrijft Brian May op Instagram bij een foto van Adam Lambert en zichzelf. “Adam Lambert krijgt nog maar net de erkenning van het grote publiek als het echte fenomeen dat hij is. Hij heeft een stem uit de duizend, en is een gepassioneerd en onverbiddelijke perfectionist. Hij is de reden dat we als rockband nog steeds de kop boven water houden en nieuwe uitdagingen kunnen aangaan." Hij vervolgt: “En wat meer is ... hij is vriendelijk. Dat betekent heel veel wanneer je op tournee bent. Freddie zou hem zeker goedkeuren.”

May reageert ook fel op mensen die kritiek geven op Lambert: “Ik zal dit maar één keer zeggen, aan die paar mensen die niet helder meer kunnen denken. Beeld je gewoon eens in hoe verschrikkelijk het voor mij en Roger (Taylor, red.) zou zijn om met een Freddie-imitator op tournee te gaan. Iedereen die dat zelfs maar suggereert, hoort hier niet. Aan het meerendeel van de mensen: bedankt om zo respectvol te zijn tegenover Adam. Door hem te steunen, steunen jullie het nalatenschap van Queen. Niets blijft eeuwig duren. Dit is een kostbaar moment. Het komt nooit meer terug.”