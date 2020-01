Brexit levert André Rieu dan toch geen eerste plek in Britse hitlijst op MVO

31 januari 2020

20u56

Bron: ANP 0 Muziek Helaas voor André Rieu heeft de dag van de brexit hem vrijdag geen eerste plek in de Britse hitlijst opgeleverd. De violist staat met zijn versie van ‘Ode an die Freude’, het Europese volkslied, op de 30e plek. Volgens samensteller Official Charts Company was het nummer de afgelopen week wel het meest gedownloade nummer.

Een groep Britten die liever in de Europese Unie wil blijven hadden gelobbyd om Rieus liedje op nummer 1 te krijgen. Eerder deze week bleek al dat het lastig zou worden voor de Limburger. Op dinsdag werd namelijk duidelijk dat hij nog zeker 1200 verkopen nodig had om de top 40 überhaupt binnen te dringen.

De ‘koning van de wals’ scoort al jaren goed in Engeland. Vorige maand kwam de Nederlander nog nieuw binnen in de top 10 in de albumlijst met ‘Happy Days’.