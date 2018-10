Bradley Cooper en Lady Gaga bestormen hitlijsten met duet uit 'A Star Is Born' TK

02 oktober 2018

21u13

Bron: ANP 0 Muziek Het duet 'Shallow' van Bradley Cooper en Lady Gaga bestormt de hitlijsten. Het nummer uit de film 'A Star Is Born', die vanaf morgen ook bij ons te zien is, werd al meer dan 12.000 keer gedownload. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Hiermee staat het lied op de 14e plek van de 'all genre digital song chart'. Het is voor Cooper de eerste keer dat hij met een lied in de hitlijsten belandt. Experts verwachten dat het nummer de komende week nog flink zal stijgen wanneer het lied opgepikt wordt door radiozenders, wat de verkoop van het nummer nog zal opstuwen.

'A Star is Born' is de derde remake van de filmklassieker uit de jaren dertig over een rockster die een serveerster de kans geeft om door te breken als zangeres. Het is de eerste filmrol voor Lady Gaga en de eerste maal dat Bradley Cooper ('The Hangover') een film regisseert. De recensies zijn lovend; beide acteurs worden getipt voor een Oscar.