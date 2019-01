Boyzone neemt afscheid van Belgisch publiek op ‘I Love the 90’s’ in Hasselt MVO

11 januari 2019

17u01 0 Muziek 25 Jaar na hun doorbraak met de hit ‘Love Me For A Reason’, neemt de Ierse boysband Boyzone met de ‘Thank You & Goodnight’-tournee officieel afscheid van het publiek.

Ronan Keating, Shane Lynch, Keith Duffy en Mikey Graham nemen op zaterdag 13 april afscheid van hun Belgische fans in de Hasseltse Ethias Arena op ‘I Love the 90’s – The Party’.

Het was muziekmanager Louis Walsh die Boyzone in 1993 oprichtte. Geïnspireerd door het succes van het Britse Take That en de Amerikaanse Backstreet Boys, bracht Walsh Ronan Keating, Keith Duffy, Shane Lynch en wijlen Stephen Gately, die tien jaar geleden onverwacht stierf in z’n slaap, samen. ‘Love Me For A Reason’, hun 2de single, was meteen goed voor de internationale doorbraak en een nummer 1-hit in Vlaanderen.

Na 25 jaar aan uitverkochte concerten en tournees, neemt Boyzone afscheid van de internationale muziekwereld met hun ‘Thank You & Goodnight’-tournee. In België krijgen de band (in originele bezetting) en hun fans een uniek afscheid, want op 13 april zijn ze de headliners op ‘I Love the 90’s – The Party’.

Vengaboys, DJ Sash, 2Fabiola, Snap, resident-DJ Ward en Faithless-frontman Maxi Jazz vervolledigen de affiche.

Tickets en info op www.ilovethe90s.be.