Boudewijn de Groot brengt nieuw album uit, maar 'voelt niets' voor een tournee TK

16 november 2018

09u35

Bron: ANP 0 Muziek Boudewijn de Groot brengt vandaag zijn nieuwe album ‘Even Weg’ uit, maar ziet het niet zitten om op te treden met zijn nieuwe materiaal. Wel zijn er plannen voor een nieuwe tournee van Vreemde Kostgangers, het trio dat De Groot vormt met Doe Maars Henny Vrienten en George Kooymans van Golden Earring.

"Ik heb er genoeg van om steeds vooraan te staan", aldus De Groot in het AD over waarom hij ‘niets voelt’ voor een tournee rond ‘Even Weg’. "Daarom heb ik het ook zo naar mijn zin in Vreemde Kostgangers." De in 2016 opgerichte supergroep, die twee albums uitbracht, wil wel weer door het land gaan trekken. "Als we er allemaal nog zijn en geen dementieverschijnselen vertonen, gaan we in 2020 wederom op tournee langs de Nederlandse theaters."

Tot dan zit De Groot niet stil. Zo werkt de 74-jarige zanger samen met Christon Kloosterboer, de 36-jarige oprichter van Rigby. "Hij is erg thuis in streamingmedia, muziek die rechtstreeks via de computer haar weg naar derden vindt. Ik wil kijken of ik muziek kan opnemen in de sfeer van ‘Peaky Blinders’, de Netflix-serie. Met zang waarbij je, door een softwareprogramma, niet hoort dat het mijn stem is. Dat lijkt me wel een ervaring.”