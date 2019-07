Bossanova-pionier João Gilberto (88) overleden Redactie

06 juli 2019

23u50

Bron: AD, Belga 12 Muziek João Gilberto, de legendarische Braziliaanse muzikant en pionier van de zangerige, melodieuze muziek die bekend staat als bossanova, is overleden. Zijn zoon João Marcelo maakte dat vandaag bekend op Facebook. Gilberto was 88 jaar.

“Mijn vader is gestorven. Zijn strijd was nobel. Hij probeerde zijn waardigheid te bewaren, terwijl hij zijn zelfstandigheid verloor”, aldus João Marcelo Gilberto.

Gilberto stond bekend als de vader van de bossanova, een mix van jazz en samba. Hoewel hij het genre niet heeft uitgevonden, was het pas toen hij in 1958 in de scene startte, dat bossanova echt doorbrak. Zijn interpretaties van ‘The Girl of Ipanema’ en ‘Chega de Saudade’ brachten hem wereldfaam. De Braziliaan verkocht miljoenen exemplaren van zijn plaat met de Amerikaanse saxofonist Stan Getz en won in 1965 een Grammy voor album van het jaar.

Volgens Braziliaanse media bracht Gilberto de laatste zes maanden met zijn zus door in een kleine stad bij Rio de Janeiro. De beroemde musicus werd naar verluidt zelden buiten zijn huis gezien.

Volgens de Braziliaanse krant O Globo waren zijn laatste jaren naar verluidt gemarkeerd door problemen met de gezondheid, familie en schulden.