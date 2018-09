Bono heeft stem weer terug MVO

03 september 2018

07u38

Bron: ANP 0 Muziek U2-frontman Bono is weer bij stem en kan gewoon verder met toeren. Dat heeft de band op de website laten weten nadat de zanger zaterdag in Berlijn een concert moest staken wegens stemklachten.

"Ik ben bij de dokter geweest en na zijn behandeling zal ik mijn stem weer helemaal terughebben voor de rest van de tour. Ik ben zo blij en opgelucht dat het niks ernstigs is," laat Bono weten in het statement. "Het enige dat mijn opluchting in de weg zit, is het feit dat we voor zoveel ongemak hebben gezorgd voor het publiek in Berlijn. Er hing zo'n geweldige sfeer in de zaal, het zou een onvergetelijke avond worden, maar niet om deze reden. We kunnen niet wachten tot we op 13 november terugkomen."

Het concert in Berlijn was het tweede optreden in de stad op rij. Vrijdag trapte U2 er het Europese gedeelte van de Experience + Innocence tour af. De Ierse band heeft dinsdag een optreden in Keulen. De tournee doet op 7 en 8 oktober Ziggo Dome in Amsterdam aan.