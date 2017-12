Bono geeft metroconcert in Berlijn U2 speelt Duitse U-bahn plat Redactie

21u20

Bron: Instagram, Facebook 0 Vianney Le Caer/Invision/AP Muziek Zanger Bono (57) en gitarist The Edge (56) hebben woensdagavond hun Berlijnse fans op een ondergronds concert getrakteerd. De band had er niets beters op gevonden dan op de gelijknamige metrolijn 'U2' een zangstonde te houden ter promotie van hun nieuwe plaat.

De Ierse rocksterren namen woensdag een gereserveerd metrostel van het Olympia-Stadion naar Deutsche Oper. Niet zomaar... Het lokale radiostation Radioeins was verantwoordelijk voor de stunt en had 120 zitjes gereserveerd voor evenveel fans.

U2/Instagram U2 trakteert Berlijnse fans op ondergronds concert

Aan het einde van de rit speelden Bono en The Edge een paar nummers op het perron van Deutsche Oper ter promotie van hun nieuwste album 'Songs of Experience'. De set duurde een aardige 15 minuten en bevatte ook meezingers als 'One' en 'Sunday, Bloody Sunday'.

U2 heeft een jarenlange connectie met de Duitse hoofdstad. In 1991 namen ze er hun album 'Achtung Baby' op. "Geweldig dat Berlijn een metrolijn naar ons vernoemd heeft", grapte The Edge.

U2 in der U2 - very special passengers in the #Berlin # subway 🎶 #bono #theedge @u2 #u2songsofexperience #u2songsofexperiencepromotour2017 Een foto die is geplaatst door Tanit Koch (@tanitkoch) op 06 dec 2017 om 14:47 CET