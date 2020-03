Bono brengt lied uit geïnspireerd door Italiaanse bevolking in coronacrisis LOV

18 maart 2020

21u42

Bron: ANP 0 Muziek Bono (59) heeft voor het eerst sinds 2017 weer een nummer uitgebracht. De U2-frontman liet zich voor ‘Let Your Love Be Known’ inspireren door Italianen die tijdens de lockdown vanwege het coronavirus samen zongen vanuit hun woningen.

Bono deelde het liedje op Instagram. “Voor de Italianen die het hebben geïnspireerd”, schrijft de zanger erbij. “Voor de dokters, verpleegsters en mensen in de zorg aan de frontlinie: jullie zijn het voor wie we zingen.”

Ook uit de tekst van het nummer blijkt dat Bono onder de indruk was van de Italianen die vorige week vanaf hun balkon en vanuit het raam naar elkaar zongen. “Jullie kunnen elkaar niet aanraken, maar jullie kunnen vanaf de daken zingen. Zing naar me door de telefoon. Zing en beloof me dat je er nooit mee stopt. Zing en je bent nooit alleen.”