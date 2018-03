Bonje in de rapwereld: 50 Cent daagt een doodzieke Rick Ross uit DBJ

04 maart 2018

14u00

Bron: TMZ 1 Muziek Het waren nooit goede vrienden, maar wat rapper 50 Cent op sociale media kan je niet echt collegiaal noemen. Hij postte op Instagram een foto van Ivan Drago uit de vierde Rocky-film, die volgens fans verwijst naar aartsvijand Rick Ross, die doodziek in het ziekenhuis ligt.

Voor kenners is de foto onmiskenbaar gelinkt aan de scène uit de Rocky-film waar tegenstander Drago over Apollo Creed staat terwijl die ligt te sterven, meldt TMZ. Op dat moment in de film zegt personage Drago: ’If he dies, he dies.’ Ofwel: Als hij sterft, sterft hij.

Volgens de fans van 50 cent is het duidelijk wat de rapper hiermee wil zeggen. Zij zien een verwijzing naar aartsrivaal rapper Rick Ross, die vrijdag met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht en inmiddels aan een machine ligt die zijn hart- en longfuncties heeft overgenomen.

De rappers hebben al lange tijd een zeer verbeten ruzie. De strijd liep al eerder hoog op, toen 50 Cent een sekstape de wereld in stuurde met de moeder van Ricks kindje. Met deze post gaat de rapper dus nog een stap verder. Zoals dat gaat in de rapwereld, wordt dit ongetwijfeld vervolgd.

Een foto die is geplaatst door 50 Cent (@50cent) op 03 mrt 2018 om 07:15 CET