Bon Jovi wel, maar Radiohead niet in Hall of Fame TDS

18u04

Bron: BuzzE 0 REUTERS Muziek Bon Jovi, Dire Straits, the Moody Blues, the Cars en Nina Simone worden volgend jaar lid van de Amerikaanse Rock 'n Roll Hall of Fame. Dat heeft de organisatie achter dit instituut bekendgemaakt.

De hall gaat met dit besluit voorbij aan de Nominaties van Radiohead, Kate Bush, Eurythmics, Depeche Mode, LL Cool J en Rage Against The Machine.

Artiesten komen in aanmerking voor de Hall Of Fame als ze minimaal 25 jaar geleden voor het eerst een single of album hebben uitgebracht. Jaarlijks wordt een select groepje artiesten uitverkoren voor de Rock and Roll Hall of Fame. Dit jaar stemden meer dan negenhonderd mensen uit de muziekindustrie, historici en muzikanten op hun favoriet. Ook het publiek kon een stem uitbrengen die werd meegewogen bij de selectie van de nieuwe rockiconen.

Een speciale vermelding is er dit jaar voor Sister Rosetta Tharpe. Deze zwarte gospel/countryzangeres die in 1973 overleed wordt postuum geprezen voor haar gitaarspel en de moderne interpretaties van traditionele muziek.

Het is volgend jaar de 33ste keer dat de ceremonie wordt gehouden. De artiesten krijgen op 14 april volgend jaar hun plekje in de eregalerij toegewezen bij een grote show in Cleveland. Vorig jaar viel die eer Pearl Jam, Joan Baez en de Electric Light Orchestra te beurt.