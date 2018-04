Bon Jovi en Moody Blues in Rock 'n Roll Hall of Fame opgenomen DBJ

15 april 2018

10u13

Bron: ANP 0 Muziek In Cleveland in de Amerikaanse staat Ohio zijn zaterdagavond (plaatselijke tijd) Bon Jovi, The Cars, Dire Straits, The Moody Blues en Nina Simone opgenomen in de Rock 'n Roll Hall of Fame. De ceremonie ging met optredens en eerbetuigingen gepaard.

De Amerikaanse rockster Jon Bon Jovi trad voor het eerst sinds 2013 weer op met de vroegere gitarist Richie Sambora. Nieuwe en oude groepsleden gaven vier songs ten beste, waaronder "You Give Love a Bad Name" en "Livin' on a Prayer".

De Britse Moody Blues speelden hun legendarische song "Nights in White Satin". Ook zanger Ric Ocasek haalde zijn vroegere collega's van rockband The Cars weer op de bühne. R'n'B-ster Mary J. Blige huldigde de in 2003 overleden jazz- en bluezangeres Nina Simone.

Om in het pantheon van de Rock 'n Roll Hall of Fame te raken moet een band of artiest al minstens 25 jaar geleden een eerste album hebben uitgebracht.

Vorig jaar waren onder meer folkzangeres Joan Baez, grungeband Pearl Jam en de gestorven rapper Tupac aan de beurt. Nog een jaar daarvoor ging de opname van de Britse hardrockband Deep Purple met veel commotie gepaard wegens de veelvuldig gewisselde bezetting en de figuur van gitarist Ritchie Blackmore die zaterdag 73 jaar werd.

De eersten die in de Rock 'n Roll Hall of Fame belandden, waren in 1986 Elvis Presley, Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino, The Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis en Little Richard.