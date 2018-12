Bohemian Rhapsody meest gestreamde song uit 20e eeuw TMA

11 december 2018

07u16

Bron: BuzzE 0

Het nummer ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen is door de Universal Music Group uitgeroepen tot de meest gestreamde track gemaakt in de 20e eeuw, met maar liefst 1,6 miljard streams. Het is hiermee tevens de meest gestreamde klassieke rocksong aller tijden en laat andere grote hits als Nirvana's ‘Smells Like Teen Spirit’ en ‘November Rain’ van Guns N' Roses achter zich, schrijft Billboard.

De Queen knaller voert, tot spijt van wie het benijdt, al jaren allerlei 'best of' hitlijsten aan en dat zal ook dit jaar niet anders zijn. De populariteit van de classic kreeg het afgelopen jaar een nieuwe boost dankzij de Freddie Mercury biopic Bohemian Rhapsody. Queen gitarist Brian May reageerde verheugd op het nieuws: "Heel erg blij dat onze muziek het nog steeds zo goed doet!"



Het nummer kwam op 31 oktober 1975 uit en werd geschreven door Freddie Mercury.