Boezemvrienden Jelle Cleymans en Jonas Van Geel werken samen aan eerste album KD

18 augustus 2019

09u24

Bron: Radio 2 0 Muziek ‘40-45'-acteurs Jelle Cleymans (34) en Jonas Van Geel (34) werken samen aan een album. Dat vertelde de voormalige ‘Spring’-acteur woensdag bij Plage Préférée op Radio 2. Het wordt het eerste album van de boezemvrienden die al jarenlang optreden als het muzikale duo Cleymans & Van Geel.

Het album is nog niet voor direct, maar Jelle liet op Radio 2 wel weten dat het er op termijn zit aan te komen. Het duo begon in 2003 met de coverband Mannen op de Baan, maar veranderde in 2012 hun naam naar Cleymans & Van Geel. Omdat de groep geen eigen nummers heeft en in het verleden vooral een zijproject was voor de drukbezette acteurs, kwam er nooit eerder een cd uit. Nu zijn er daar dus wel plannen voor. “Maar de liedjes moeten wel echt ergens over gaan”, meent Jelle, die tussendoor ook nummers aan het schrijven is voor zijn vierde soloplaat. Dat album verschijnt wellicht in 2020, maar naar een precieze datum is het momenteel nog raden.

Naast Cleymans & Van Geel werken Jelle en Jonas ook nog samen bij El Bandido’s, waarmee Jelle deze zomer doorheen het land toert. Naast Jonas kruipen onder andere ook James Cooke, Gert Verhulst en Jelles zus Clara Cleymans mee op het podium. Binnenkort staan de twee ook weer zij aan zij in de spektakelmusical ‘40-45'. Ook privé ziet het duo elkaar regelmatig, want Jelle is de peter van Jonas zijn zoontje Charlie.