Boef haalt opnieuw prijzen binnen na controverse MVO

09 mei 2018

Boef is de grote winnaar geworden bij de FunX Music Awards. De rapper werd in Paradiso in Amsterdam uitgeroepen tot artiest van het jaar en won daarnaast nog drie prijzen: beste video, beste mc en beste samenwerking.

De rapper kwam eerder dit jaar in opspraak omdat hij enkele vrouwen die hem een lift gaven 'kech' ofwel hoeren noemde, en later zijn statement nog eens kracht bijzette op Instagram door te beweren dat Westerse vrouwen die naar clubs gaan in korte rokjes inderdaad gewoon hoeren zijn.

Nadien bood hij zijn excuses aan en maakte hij een nummer over het voorval.