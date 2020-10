Bob Savenberg doorbreekt na 23 jaar de stilte met nieuwe single en theatertournee SDE

06u00 0 Muziek Hij was jarenlang drummer en songwriter bij Clouseau, maar werkte de laatste tijd veeleer achter de schermen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en dus brengt Bob Savenberg (58) na 23 jaar een single uit én gaat hij opnieuw op tournee.

Waarom na al die jaren opnieuw muziek beginnen maken? “Vanwege m’n jongste dochter Jade”, legt Savenberg uit. “Op een avond vroeg ze me wat ik te maken had met Clouseau, en welke nummers ik had geschreven.” Dus dook Savenberg samen met z'n dochter in z'n catalogus. Toen Jade hem vroeg waarom hij gestopt was met het schrijven van liedjes, moest hij echter het antwoord schuldig blijven. “Toen we gingen slapen heb ik nog lang liggen worstelen met haar eerlijke vraag. De volgende dag heb ik mij een piano besteld.”

Rond diezelfde tijd kreeg Savenberg ook de vraag van Manu Huylebroeck om mee te werken aan een Clouseau-tribute. “Al lachend zei ik: ‘Manu, misschien moeten we met ons twee een theatertournee doen en dan vertel ik het verhaal achter de songs.’ Dat is niet altijd autobiografisch, maar de meeste van mijn songs beginnen wel met een concrete ervaring. ‘Swentibold’ is ontstaan toen wij in dat Nederlandse gehuchtje met Clouseau moesten optreden. We begonnen te lachen met de oorkonde die tegen de muur hing: ‘Welkom in het land van Swentibold’. De eerste strofe van het nummer is echt gebeurd. De rest heb ik er bijgehaald.” Het resulteerde in een theatertournee, ‘Van ‘Brandweer’ tot ‘Swentibold’’. “Het verhaal achter de songs gaan we van januari tot maart 2022 in de culturele centra vertellen. Dit is inderdaad het begin van mijn derde muzikale leven. Nooit gedacht dat ik zoiets in aanloop naar mijn 60ste verjaardag nog zou meemaken. Zalig!”, zegt Bob Savenberg enthousiast.

Samen met Bram Van Den Berghe maakte het duo bovendien enkele nieuwe nummers. “De eerste single, ‘Liefde van mijn leven’, gaat over de liefde voor mijn piano”, legt Savenberg uit. “Ik heb die echt herontdekt en zing ook letterlijk dat het terug tijd is om te gaan spelen. Ik ben heel benieuwd naar de reacties op de song en vooral hoe die wordt onthaald.”

