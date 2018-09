Bob Dylan brengt speciaal album met zes (!) cd's uit TK

21 september 2018

06u50

Bron: Belga 1 Muziek De Amerikaanse zanger Bob Dylan zal een album uitbrengen met onuitgegeven nummers die hij opnam tijdens de voorbereiding van zijn historische plaat 'Blood on the Tracks' (1975). Onder die nummers zijn er songs die hij in New York had opgenomen, maar die bij de definitieve opmaak van het album uit de boot vielen.

'Blood on the Tracks', door muziekcritici destijds maar koeltjes onthaald, geldt voor het muziektijdschrift Rolling Stone als één van de twintig beste albums aller tijden. Alle opnames voor de plaat gebeurden destijds in New York. 'Blood on the Tracks' geldt als een introspectief album, waarin Dylan zijn scheiding van zijn eerste vrouw, Sara, van zich afschrijft. Het nummer 'Sara' prijkt evenwel op Dylans volgende elpee, 'Desire'.

Nadat Dylan de nummers recent aan vrienden had laten horen, besloot hij dat veranderingen moesten worden aangebracht. Dat deed hij in de studio in Minneapolis, in zijn thuisstaat Minnesota. Verscheidene van die nummers zijn wel al terug te vinden op bootlegs.

Dylan, in 2016 winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur, brengt het zes cd's tellende album uit op 2 november onder de titel 'More Blood, More Tracks - The Bootleg Series Vol. 14'.