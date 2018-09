Blink-182 zegt opnieuw concertreeks af door ziekte drummer MVO

07 september 2018

14u40

Bron: Belga 0 Muziek De Amerikaanse punkgroep Blink-182 heeft opnieuw een reeks concerten in de herfst geannuleerd omdat drummer Travis Barker (42) een medisch probleem heeft. "Het artsenteam rond Trav ging ervan uit dat hij tegen de herfst fit genoeg zou zijn om op tournee te gaan. Na actueel onderzoek kunnen ze hem niet op tijd groen licht geven voor de geplande optredens", aldus de band op Twitter.

Travis is al sinds de zomer in behandeling voor bloedklonters in beide armen. "Jammer genoeg is het risico om te drummen gewoon nog te groot", zei hij.

De driekoppige band is bekend van liedjes zoals "All The Small Things" en "What's My Age Again". Vanaf september stond een mini-tour gepland in de Verenigde Staten. De band zou ook een reeks optredens in Las Vegas hernemen, die in juni waren geannuleerd door de ziekte van Travis.