Blijft het publiek praten tijdens het concert? Geef ze een 'lul-niet-lolly' Kristianne van Blanken

08 juni 2018

13u42

De Nederlandse concertzaal Paard in de stad Den Haag heeft een nieuw wapen in de strijd tegen pratend publiek gevonden. Lolly's moeten ervoor zorgen dat praatgrage muziekliefhebbers wat stiller zijn tijdens een concert.

Het snoepgoed is zo effectief, dat de lolly's vanaf dit weekend ook bij andere 22 Nederlandse concertpodia worden uitgedeeld. Zo moet de 'lul-niet-lolly' meer bekendheid krijgen.

Het idee erachter is dat mensen niet alleen een lolly voor zichzelf kunnen pakken, maar ook voor een ander. Bijvoorbeeld wanneer iemand zich ergert aan het geklets van een ander. Het overhandigen van een lolly - met als afbeelding het duo Laurel en Hardy met een vinger voor hun mond - kan in zo'n geval duidelijk maken dat het gepraat storend is.

Ongezellig? Welnee, want er mag volgens initiatiefnemer Bas de Wit van het Paard gewoon gepraat worden. "Het moet wel gezellig blijven. Maar soms kan voortdurend geklets als hinderlijk worden ervaren. In de meeste gevallen zal een luide prater niet eens doorhebben dat het overlast geeft en is een kleine attendering voldoende'" aldus De Wit.

Podia die aan de campagne mee doen zijn onder meer 013 in Tilburg en De Effenaar in Eindhoven.