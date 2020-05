Blanche en Loïc Nottet brengen nieuw album uit: "Internationale interesse is echt cool” Isabelle Deridder

29 mei 2020

00u00 1 Muziek Ze gingen beiden voor België naar het Songfestival, scoorden er beiden een vierde plek en brengen nu ook nog eens alle twee een album uit. Voor Blanche is het haar debuut, voor Loïc is het z'n tweede worp.

"Ik wil het Songfestival van me afschudden"

Ze werd een sensatie dankzij 'City lights', waarmee ze in 2017 naar het Songfestival trok, maar dat etiket wil Ellie 'Blanche' Delvaux (20) nu het liefst van zich afschudden. "Ik nam deel met een nummer dat speciaal voor mij en voor die gelegenheid was geschreven", zegt ze. "Ik vond het ook wel fijn dat ik die kans gekregen heb, maar eerlijk? Het Songfestival was niet iets waar ik grote fan van was. En ja, ik besef dat ik toen een kans heb gekregen, maar ik wil er nu - drie jaar na datum - niet meer mee geassocieerd worden."

'Empire', haar nieuwe album, is dan ook iets heel anders. "Dit is echt mijn kindje. De meeste nummers heb ik - met een beetje hulp - zelf geschreven, en ook voor alle andere aspecten had ik de touwtjes stevig in handen. Ik wil geen artieste zijn die zich de les laat spellen door wat anderen van haar verwachten. Ik hoop dat mensen mijn muziek mooi vinden, maar ik ga me niet aanpassen om dat te bereiken."

"Internationale interesse is echt cool”

Zijn 'Rhythm inside' was in 2015 niet alleen goed voor een vierde plaats op het Songfestival in Oostenrijk, het zette voor Loïc Nottet (24) ook de poort naar internationaal succes wagenwijd open. Vooral Frankrijk kon de Waalse zanger erg smaken en zijn debuutalbum 'Selfocracy' haalde er goud. Single 'Million eyes' deed het nog beter en haalde een diamanten status. Best stressy dus om nu met 'Sillygomania' een tweede plaat op de markt te gooien. "Ik hoop dat ik op hetzelfde elan kan doorgaan, maar ik hou me bewust afzijdig van dat soort speculaties", klinkt het. "Ik ben op dat vlak een echte angsthaas. Ik zou aan mijn label kunnen vragen hoe ze mijn carrière inschatten, maar ik ben doodsbang dat ze dan gaan zeggen dat ik het niet goed doe. Al zou ik daar zo niet over mogen denken, ik weet het."

Sinds hij deelnam aan het Songfestival, is er hoe dan ook veel internationale aandacht voor wat Nottet doet. "En dat is sowieso een positieve zaak. Ik kan mensen bereiken die anders misschien nooit van Loïc hadden gehoord. C'est cool, hein."