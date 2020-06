Blackpink voor dummies: dit zijn 10 dingen die je (misschien) nog niet wist over de populaire K-popgroep SDE

28 juni 2020

12u00 0 Muziek We schreven het gisteren al: We schreven het gisteren al: de Koreaanse popgroep Blackpink heeft alweer een nieuw record op haar naam staan . Nog niet helemaal mee met de hype? Dan stellen we de groep in tien weetjes aan je voor.

1 Hier komt hun naam vandaan

Blackpink is uiteraard een combinatie van de twee kleuren zwart (black) en roze (pink). Volgens een woordvoerder van YG Entertainment, hun platenmaatschappij, zit er echter wel degelijk een idee achter de groepsnaam. “Blackpink wil eigenlijk zeggen dat schoonheid niet alles is", zegt hij. “Het symboliseert ook dat de meisjes een team zijn, die niet alleen mooi zijn, maar ook echt talentvol.”

2 Dit zijn de leden

De groep telt vier leden die allemaal een intensief trainingsprogramma gevolgd hebben, voordat ze geselecteerd werden. De oudste van de groep is Jisoo (25). Ze kan Koreaans, Japans en Mandarijn, maar wil naar verluidt geen Engels praten omdat ze daar te verlegen voor is. Ze zou het wel prima begrijpen. Jennie (24) is de rapper van de groep. Ze studeerde lange tijd in Nieuw-Zeeland en kan dus Koreaans, Engels en Japans. Net zoals Rosé (23), zij is afkomstig uit Nieuw-Zeeland. De jongste van de groep is Lisa (23), die in Thailand geboren werd. Naast Koreaans, Engels en Japans praat zij ook Thai.

3 De records

Blackpink is ‘nog maar’ sinds 2016 bezig, maar toch hebben de meisjes al een hele hoop records op hun naam staan. Zo waren ze in 2019 de eerste K-pop-artiesten die optraden op Coachella. In datzelfde jaar behaalde Blackpink 9.604.061 op Spotify. Daarmee deden ze het beter dan Fifth Harmony en Little Mix én braken ze het record van meest gevolgde girlband. Zaterdag braken ze ook een record op YouTube. Binnen 24 uur werd de videoclip van het nummer ‘How You Like That’ 95 miljoen keer bekeken. Daarmee is Blackpink ook de eerste die binnen een etmaal de grens van 80 miljoen views doorbreekt. Het record was voordien in handen van een andere K-pop-groep, BTS.

4 De eigen televisieshow

Zoals het een goede K-pop-groep betaamt, hebben de meisjes van Blackpink een eigen realityshow: ‘Blackpink House’. Twaalf afleveringen lang werden de vier bandleden gevolgd tijdens hun dagelijkse leven. Zo was te zien hoe ze naar de sauna gingen, de was deden of gingen paragliden in Thailand. De show werd op tv vertoond in Korea en is nu te zien op YouTube.

5 Solowerk

Platenmaatschappij YG Entertainment heeft grote plannen voor de meisjes. Elk van hen krijgt een solo-carrière. Dat is toch alvast het idee. Waar en wanneer die eraan komt, weten we niet. Voorlopig is Jennie het enige groepslid dat al solowerk uitbracht. In 2018 verscheen het nummer, dat erg toepasselijk ‘Solo’ heette. De muziekvideo ervan brak opnieuw een record: meest bekeken video door een vrouwelijke K-pop-artiest in de eerste 24 uur.

6 Oplichting

De meisjes mogen dan wereldsterren zijn, het weerhoudt hen er niet van om af en toe in de problemen te komen. Zo maakte een Koreaanse website bekend dat Lisa door haar voormalige manager opgelicht was. De man ging ervandoor met maar liefst een miljard won, dat gelijk staat aan 740.039.509 euro. Hij had haar beloofd dat hij het geld zou investeren in vastgoed, maar gebruikte het om te gokken. “Een deel van het geld werd al terugbetaald", liet YG Entertainment weten. “De manager heeft beloofd dat hij de rest ook nog zal betalen." De man werd wel de laan uitgestuurd. Lisa zal er alvast geen boterham minder om eten, want elk lid van Blackpink is naar verluidt zo’n 7 miljoen euro waard.

7 Interesse uit het Westen

Het succes van Blackpink trekt ook de aandacht, hier in het Westen. Niet alleen kon hun optreden op Coachella op veel beroemde fans rekenen (onder meer Harry Styles stond in het publiek), ook zijn Amerikaanse muzikanten maar wat graag bereid om een duet op te nemen met de meisjes. Zo werkten ze al samen met Dua Lipa (‘Kiss and Make Up’) en Lady Gaga (‘Sour Candy’). En die laatste nam blijkbaar zélf de moeite om de meisjes op te bellen: “Ze vertelde ons dat ze fan was en het geweldig vond dat we zo uniek waren. Dat was een hele eer om te horen, want ze is een artiest waar ik al voor m’n debuut van hield”, liet Jenny optekenen.

8 Geen leider

Zowat elke K-pop-groep heeft een gekozen leider. Die fungeert als verbinding tussen de groep en de platenmaatschappij, en moet z'n verantwoordelijkheid nemen wanneer het op speeches en dergelijke aankomt. Bij Blackpink ligt dat anders: zij hebben geen leider. Een weloverwogen beslissing, zegt de CEO van YG, Yang Hyun-Suk. “Ze hebben alle vier zoveel tijd samen doorgebracht, dat wanneer er een project aan hen wordt voorgesteld, ze het samen bespreken. Ze hebben dus geen leider, nooit gehad.”

9 Bekende chefkok

We zeiden het al, Lisa is afkomstig uit Thailand. Haar stiefvader, Paul Markus Bruschweiler, is echter ook geen onbekende. Hij is een chefkok die zich specialiseert in de Thaise keuken. Hij kreeg zelfs al de titel ‘Global Master Chef’ van de ‘World Chef Association’ toebedeeld. Helaas zijn z'n talenten niet overgegaan op Lisa, zij is naar verluidt de slechtste kok in Blackpink.

10 Hun liefdesleven

Heel wat fans zijn uiteraard geïnteresseerd in het liefdesleven van de meisjes, maar daar valt helaas bitter weinig over te vertellen. YG Entertainment heeft namelijk een ‘datingverbod’ in het leven geroepen. Dat wil zeggen dat de vier geen relaties mogen aanknopen, zonder expliciete toestemming van CEO Yang Hyun-Suk. Ze mogen trouwens ook niet roken, drinken, uitgaan, tatoeages nemen of plastische chirurgie ondergaan.

Het wil echter niet zeggen dat er niet druk gespeculeerd wordt over mogelijke romances met andere K-poppers. Jennie is de enige die een officiële relatie (met toestemming) heeft gehad. Ze was vier maanden samen met Kai, een lid van de groep EXO. Vanwege te drukke schema’s liep de relatie echter op de klippen. Bij de rest van de meisjes nog geen relatie, maar dat wil niet zeggen dat ze niet af en toe dromen. Lisa houdt van oudere mannen, vertelde ze. Rosé zoekt dan weer iemand die vriendelijk en beleefd is en die ook goed kan zingen. Jisoo liet dan weer weten dat ze nog nooit een relatie heeft gehad, er doen dan ook weinig geruchten over haar de ronde.

