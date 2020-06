Blackpink breekt record met nieuwe clip SDE

27 juni 2020

15u22

K-popgroep Blackpink heeft een YouTube-record gebroken met haar nieuwe single. Binnen 24 uur werd de videoclip van het nummer 'How You Like That' 95 miljoen keer bekeken. Daarmee is Blackpink ook de eerste die binnen een etmaal de grens van 80 miljoen views doorbreekt.

Het vorige record was in handen van een andere K-popgroep, BTS. De clip van de single ‘Boy With Luv’ werd volgens officiële cijfers van YouTube 74.6 miljoen keer bekeken in de eerste 24 uur dat de video op YouTube stond.

BTS staat nog wel vaker in de top 20 van meest bekeken video's in de eerste 24 uur. De boyband staat met vijf video's in de lijst, terwijl Blackpink er nu met drie nummers in staat.

