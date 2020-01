Black Eyed Peas komt naar Lokerse Feesten LV

23 januari 2020

14u31 1 Muziek Na meer dan 10 jaar van succes, nam Black Eyed Peas een pauze in 2011. Eentje die lang duurde, want zangeres Fergie stapte uit de groep. De drie overblijvers bleven niet bij de pakken zitten en maakten hun comeback. Deze zomer zal de legendarische groep dan ook als headliner op het podium van de Lokerse Feesten staan.

Wie de grootste hits van Black Eyed Peas eens live wilt meemaken, moet zeker een kaartje voor de Lokerse Feesten kopen deze zomer. Op zaterdag 1 augustus staat de groep daar als headliner op het podium. Naast klassiekers zoals ‘Where is the love’ en ‘Let’s get started’, zal er ook nieuwe muziek gebracht worden. Na de split met Fergie, brachten will.i.am en co nog een nieuwe plaat uitc, ‘Masters of the sun’.

Dit jaar verzorgde de groep met ‘Ritmo’ trouwens ook de soundtrack voor de film ‘Bad Boys For Life’.