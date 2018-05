Bløf-zanger verrast Gentse studenten met 'Zoutelande' op de stoep Bas Bareman - MVDB

08 mei 2018

15u29

Bron: PZC 5 Muziek Paskal Jakobsen, de zanger van de Nederlandse groep Bløf, heeft op Facebook een filmpje (zie boven) geplaatst van een mini-optreden voor vijf Gentse studenten bij zijn huis in de stad Middelburg (Zeeland).

"Staan er ineens vijf studenten van Sociale Technische Wetenschappen uit Gent aan je deur, die vragen of je even een liedje wilt zingen", meldt de zanger op Facebook. 'Nou voor deze keer dan. Het waren dan ook tenslotte de eerste Belgische fans.'

De zanger hoopt wel dat niet iedereen nu aan de deur komt voor een persoonlijk optreden. 'Voetnoot; gelieve niet allemaal aan mijn deur komen voor een liedje of een knuffel. Dit was eenmalig', schrijft hij met een knipoog bij de video.

Het is niet voor het eerst dat de zanger een mini-optreden geeft van het succesvolle nummer Zoutelande. Eind maart zong hij het lied op het strand van - hoe kan het ook anders - Zoutelande.



Bløf heeft met het lied een superhit te pakken. De band ontving voor het nummer in Nederland en België al een gouden plaat. Het lied, een Nederlandstalige cover van het lied Frankfurt Odervan de Duitse zanger Axel Bosse, stond weken op nummer 1 in in de Vlaamse Ultratop 50 en de Nederlandse Mega Top 50. Ook op Spotify doet 'Zoutelande' het erg goed.