BLØF-zanger schrijft nummer voor ‘Familie’-acteur Guillaume Devos Jolien Boeckx

20 maart 2020

20u36 0 Muziek Na het succesverhaal van ‘Zoutelande’ is er opnieuw een connectie tussen de Nederlanders van BLØF en ons Vlaams muzikaal talent. Guillaume Devos (38) kon Paskal Jakobsen (46), de zanger van de band, strikken om een nummer voor hem te schrijven. ‘Allemaal Goed’ is de tweede single van Devos. “Paskal vond het nummer zó goed dat hij zelf de backing vocals wilde inzingen”, zegt hij.

Vorige zomer ging Guillaume, na jaren van acteren - Vlaanderen kent hem nog steeds als Pierrot uit ‘Familie’ - zijn grote droom achterna: een zangcarrière. ‘Achterna’ werd zijn eerste Nederlandstalige single en die kwam ter ore bij Paskal Jakobsen, de zanger van BLØF. “‘Die gast heeft een schone, warme stem’, zei hij over mijn nummer. Een week later stond hij al in Antwerpen en doken we samen de studio in”, zegt Guillaume. “Dat was toch wel even overweldigend. Piano, gitaar, hij kan dat allemaal. Paskal is één van de grootste muzikanten in Nederland. En dan wil die plots een liedje voor je schrijven. Fantastisch was dat. Vooral omdat ik zelf ook fan ben van BLØF. Het zijn stoere jongens die gevoelige teksten in hun nummers steken. Van dat contrast hou ik enorm.”

‘Allemaal Goed’

Voor Guillaume schreef Paskal, in samenwerking met producer Bert Gielen, het Nederlandstalige ‘Allemaal Goed’. “Een nummer over twee mensen die elkaar leren kennen en verliefd worden. Maar om verder te gaan, moet er langs beide kanten gewerkt worden. Iets dat je ook kan doortrekken op familiaal en collegiaal vlak”, legt Guillaume uit. “Paskal vond het resultaat zo goed dat hij achteraf ook nog de backing vocals wilde inzingen. Een hele eer”, vindt Guillaume.

Intussen blijft Devos naast het zingen ook gewoon acteren. Normaal stond hij nu op de planken met het theaterstuk ‘Brasschaatse Huisvrouwen’, een herneming uit 2017 waarin ook Ronn Moss (Ridge Forrester uit ‘The Bold and the Beautiful’, red.) acteert. “Er stonden 40 voorstellingen op de agenda, maar voorlopig hebben we die stilgelegd vanwege het coronavirus”, zegt Guillaume, die zelfs al op het virus getest werd. “Ik ben ziek geweest. Moest hoesten, voelde druk op mijn longen en dacht uiteraard even ‘shit’. Maar koorts had ik niet. Het bleek gelukkig gewoon de griep”, zegt hij.

In de zomer staat hij normaal in het Antwerpse Fakkeltheater met Leah Thijs. “We zullen zien hoe de komende weken evolueren. Voorlopig blijf ik binnen, ga ik met mijn hond wandelen en denk ik na over nieuwe muziek en melodieën.”