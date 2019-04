Björn Ulvaeus over de ABBA-reünie: "Het voelde net zoals veertig jaar geleden” SD

Muziek De razend populaire Zweedse popgroep ABBA ging in 1983 uit elkaar, maar Agnetha Fältskog (69), Björn Ulvaeus (73), Benny Andersson (72) en Anni-Frid Lyngstad (73) zijn na al die jaren opnieuw bij elkaar gekomen om aan nieuwe nummers te werken. "Het was echt perfect", vertelt Björn Ulvaeus.

“Het voelde net alsof we veertig jaar geleden in de studio stonden", vertelt Björn Ulvaeus aan de Britse krant The Sun. “Toen we daar waren, realiseerde ik me plots: dit voelt natuurlijk aan, maar ook echt raar. Het is 35 jaar geleden.”

Toch viel alles al snel weer in de plooi, en klonk de groep ook meteen weer als ABBA, zegt Ulvaeus. “De dames zingen in een lagere toonaard, wat compleet natuurlijk is. Dat gebeurt gewoon. Maar het is geweldig: ze beginnen te zingen en wow: dat is ABBA. Het is een geweldig geluid. Het zit gewoon in Benny en mij en de dames om aan te voelen wat juist is voor ABBA en wat niet.”

ABBA-tars

Björn en Benny werkten twee maanden lang aan nieuwe nummers voor ABBA, die binnenkort op een kersvers album verschijnen. Wanneer de nummers eraan komen, is nog onduidelijk. Verbazingwekkend genoeg vertraagt technologie de release. Zoals eerder al bekend gemaakt werd, worden er namelijk holografische versies van de bandleden ten tijde van 1979 gemaakt. Die beelden - toepasselijk ‘ABBA-tars’ genoemd - zullen gebruikt worden in videoclips en later om in plaats van de artiesten zelf op tournee gaan. “De hoofden zullen uit 1979 zijn. De stemmen van nu", omschrijft Ulvaeus het. Maar de digitalisering van de artiesten duurt langer dan voorzien. “Het is hard werken, want we worden letterlijk gekopieerd, en je zal niet kunnen zien dat er geen mens voor je staat. Je ziet kledij en elke porie, elk haartje, alles. Dus je kan zo dicht gaan als je wil, en het zal er nog altijd uitzien als een mens.”

Wie naar het optreden van de ABBA-tars komt kijken, zal verwend worden, vindt Ulvaeus. “Het is echt een kruising tussen alles. Het is meer dan een show, verschillend van een concert. Laten we het een beleving noemen. De ABBA-tars zullen zelfs tegen het publiek praten.”

Nooit meer op tournee

Hij blijft echter bij zijn standpunt dat de menselijke ABBA-leden nooit meer zelf op tournee zullen gaan. “We hebben nooit gezegd dat we nooit meer een plaat zouden opnemen. We hebben gezegd dat we nooit meer zouden optreden. En daar blijf ik echt bij - in geen miljoen jaar. Het zou zo'n gedoe zijn. Jaren geleden kregen we een geweldig aanbod om een jaar lang op tournee te gaan en promotie te maken en we zouden er heel veel geld mee verdiend hebben. Maar we zouden tien jaar van ons leven verliezen aan stress. Dus zeiden we alle vier nee.”