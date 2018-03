Björk geeft concert op Gentse Sint-Pietersplein deze zomer Redactie

07 maart 2018

11u30

Bron: Belga 0 Muziek De IJslandse zangeres Björk geeft op woensdag 11 juli een concert op het Gentse Sint-Pietersplein. Het is de eerste keer in zes jaar dat ze in ons land optreedt.

Het is de ploeg achter Gent Jazz Festival die de Ijslandse naar België brengt, in samenwerking met Stad Gent. Het zal het enige concert van Björk zijn dat dit jaar in de Benelux plaatsvindt. Op het Sint-Pietersplein zal de Ijslandse onder meer haar jongste album 'Utopia' voorstellen. Het muziekblad Rolling Stone gaf daar vier sterren aan en bestempelde het als een “muzikaal meervoudig orgasme”.

Björk flirt continu met elektronica, klassiek, trip hop en avant-garde. Ze is echter niet enkel muzikaal onderlegd: haar acteerprestatie in Lars Von Triers klassieker ‘Dancer in the Dark’ leverde haar in 2000 meteen de Gouden Palm en de award voor beste actrice tijdens het Filmfestival van Cannes op.

Op het Sint-Pietersplein passeerden de laatste jaren al verschillende muzikale legendes de revue, onder wie Prince, Leonard Cohen, Ennio Morricone en Massive Attack. De IJslandse zangeres vervoegt nu dat lijstje.

Wie een ticket wil bemachtigen, kan op vrijdag 9 maart om 11 uur terecht op www.bjork.gent.