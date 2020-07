Bizar en onvergetelijk: Sioen ontmoet Eddie Vedder: “Ik zei: ‘Hallo, Eddie, ik ben Freddie’” DB

13u27 0 Muziek “De gelukkigste dag van mijn leven”. Zo vatte Frederik Sioen (40) die bewuste vrijdag, de 29ste juni, destijds samen. Omdat hij voor de derde keer in vier jaar tijd op Werchter had gespeeld. En vooral omdat hij zijn grote idool, Eddie Vedder, had mogen ontmoeten. “Behalve een fantastische herinnering heb ik er nog een bak Duvel aan overgehouden.”

Frederik Sioen is 27 in 2007. Met zijn band Sioen speelt hij in de namiddag in de Pyramid Marquee. Volgens De Morgen het beste Belgische concert van het festivalweekend, goed voor een plaatsje in de Top 10 van alle concerten op Werchter dat jaar. “Daar ben ik nog altijd heel blij mee”, zegt Sioen. “Maar Werchter 2007 zal ik me natuurlijk ook blijven herinneren omwille van de ontmoeting met mijn idool, mijn grote held, Eddie Vedder. Even bizar als onvergetelijk.”

Als tiener was Sioen al grote fan van Pearl Jam. “Mijn eerste groepje was een Pearl Jam-coverband, rond mijn zestiende noemden mijn vrienden me Freddie Vedder.”

Die naam gebruikt Sioen uiteindelijk ook om zich voor te stellen aan de zanger van Pearl Jam. “Omdat ik wist dat we op dezelfde dag als Pearl Jam op Werchter moesten spelen, had ik me voorbereid”, vertelt hij. “In mijn homestudio had ik een eigen versie van ‘Indifference’ van Pearl Jam opgenomen en op een cd’tje gebrand. Op een gegeven moment stonden we aan de zijkant van het hoofdpodium naar Kings Of Leon te kijken en Eddie Vedder stond even verderop. Mijn bandleden pushten me: ‘Ge durft niet! Een bak Duvel als je hem aanspreekt.’ Dat moest je mij in die tijd geen twee keer zeggen. Ik ben, met klamme handjes, op hem afgestapt en zei: ‘Hello, Eddie, I’m Freddie’. Hij reageerde heel vriendelijk en gaf me een hand. Een boom van een bodyguard vond het minder plezant en zei meteen: ‘5 minutes, not more’.”

Tijdens die 5 minuten legt Sioen uit dat hij even voordien zelf heeft gespeeld op een zijpodium en dat hij een nummer van Pearl Jam heeft opgenomen. “Vedder bedankte me voor het cd’tje en beloofde ernaar te luisteren. Nooit meer iets van gehoord. Ik had nochtans mijn contactgegevens netjes op het hoesje geschreven.” (lacht)

