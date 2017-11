Biografie: Malcolm Young, het kloppende hart van AC/DC, is niet meer Oprichter en gitarist overleden op 64-jarige leeftijd AJA - MVDB

Bron: The New Yorker - BuzzE - Wikipedia 0 ap Malcolm Young in 2000, bij de inhuldiging van de AC/DC-straat in de Spaanse hoofdstad Madrid. Muziek De Australische hardrockband AC/DC heeft vandaag laten weten dat Malcolm Young, gitarist en oprichter van de band, is overleven. Sinds 2014, toen er dementie bij hem werd vastgesteld, werd hij bij AC/DC vervangen door zijn neef Stevie Young. Malcolm was getrouwd met Linda en had twee kinderen en drie kleinkinderen. Hij werd 64 jaar.

Malcolm Mitchell Young werd geboren in de Schotse stad Glasgow op 6 januari 1953. Op tienjarige leeftijd emigreerde zijn familie naar de Australische metropool Sydney. Na het middelbaar speelde de gitarist in verschillende bands.

"Man achter de schermen"

Zo richtte hij de band 'The Velvet Underground' op (niet te verwarren met de bekende Amerikaanse-Britse experimentele rockband). Na de split richtte hij in november 1973 AC/DC op. Hij was toen twintig jaar. AC/DC staat voor 'alternating current/direct current' (wisselstroom respectievelijk gelijkstroom). De naam van de band zou bedacht zijn door de zus van Malcolm. Zij zou de naam hebben gelezen op een naaimachine.

Terwijl zijn twee jaar jongere broer Angus vaak meer op de voorgrond verscheen, was Malcolm volgens velen het kloppende hart achter de band. Mark Evans die in de jaren zeventig bassist was bij AC/DC, schreef ooit dat Malcolm "de gedrevene, de planner en de man achter de schermen was".

Zijn medebandleden prijzen Young nu als "een visionair, een perfectionist en een unieke man die de grote motor achter de band was. Hij deed en zei altijd precies wat hij wilde. En zijn loyaliteit naar de fans toe was onovertroffen."

Photo News AC/DC in 2011: (vlnr) gitarist Malcolm Young, bassist Cliff Williams, gitarist Angus Young, en zanger Brian Johnson.

Dementie

Sinds 2014 werd Malcolm in AC/DC vervangen door zijn neef Stevie Young (60). Dit omdat de muzikant leed aan dementie. Het was niet de eerste keer dat zijn neef voor hem inviel.

Facebook AC/DC Malcolm Young (1953-2017).

In 1988 tijdens de 'Blow up your video'-tournee werd Malcolm tijdelijk vervangen zodat hij kon genezen van zijn alcoholverslaving. De bezetting van de band is meermaals veranderd. Vandaag is Angus Young het enige lid dat er al van in het begin bij was. Zanger Brian Johnson werd wegens doofheid tijdens de laatste tour vervangen door Axl Rose van Guns 'n Roses.

AP AC/DC met Axl Rose (midden) als zanger vorig jaar in Lissabon. Links: gitarist Stevie Young, rechts Angus Young, de jongere broer van Malcolm. Malcolm werd sinds 2014 vervangen door neef Stevie Young.

Vorige maand overleed al George Young (70), de oudere broer van Malcolm en Angus. George produceerde een groot aantal succesvolle albums van AC/DC. De hardrockers braken eind jaren zeventig door met het album en nummer Highway to Hell. In 2003 belandde Malcolm samen met AC/DC in de prestigieuze Rock & Roll Hall of Fame. Sinds de oprichting in 1973 heeft de band al meer dan 200 miljoen albums verkocht, met als meest bekende toppers onder meer ‘Whole Lotta Rosie’ , ‘Highway to Hell’ en 'Thunderstruck'.

EPA Angus Young, de twee jaar jongere broer van Malcolm.