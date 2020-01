Billie Eilish zal ‘Bond’-soundtrack voor het eerst brengen op Brit Awards LV

16 januari 2020

16u00

Bron: ANP 0 Muziek Billie Eilish wordt hartelijk verwelkomd door het Verenigd Koninkrijk. Ze mag niet alleen de titelsong zingen van de nieuwe James Bond-film, ook krijgt ze nu de kans om op te treden tijdens de Brit Awards. Dat meldt Billboard.

Billie Eilish werkt samen met haar broer Finneas aan de soundtrack van de nieuwe James Bond-film ‘No Time To Die’. De 18-jarige Amerikaanse wordt zo de jongste artiest ooit die een Bond-lied mag inzingen. Haar meest recente voorgangers Adele en Sam Smith wonnen een Oscar voor hun bijdrage.

Dat liedje, waarvan de titel nog niet bekend is, zal ze voor het eerst brengen op de Brit Awards, die plaatsvinden op 18 februari in Londen. Niet alleen Eilish zal het podium betreden, ook Harry Styles, Lewis Capaldi, Mabel en Stormzy gaan optreden. Lewis Capaldi is de mannelijke artiest met de meeste nominaties, en Mabel de meest genomineerde vrouw. Stormzy zag zichzelf genomineerd worden in drie categorieën. Ook Harry Styles is twee keer genomineerd voor zijn album Fine Line.

De Brit Awards zijn de belangrijkste muziekprijzen van Groot-Brittannië. Opvallend is dat Ed Sheeran slechts één nominatie wist binnen te slepen, ook al heeft hij een van de meest succesvolle albums van het afgelopen jaar geproduceerd.

Watch Billie perform at the 2020 #BRITs on 2/18. @BRITs pic.twitter.com/qkWflIvbRs billie eilish(@ billieeilish) link