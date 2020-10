Billie Eilish schrijft geschiedenis: al haar nummers 100 miljoen keer gestreamd op Spotify Redactie

03 oktober 2020

16u49

Bron: AD 0 Muziek Een bijzondere mijlpaal voor Billie Eilish: de zangeres, die net 18 is geworden, is de eerste artiest ooit van wie álle liedjes minstens 100 miljoen keer zijn gestreamd op Spotify. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde hitlijstplatform Chart Data op Twitter.

Deze week tikte Billie’s laatste single, het opvallend positieve ‘My Future’, de 100 miljoen streams aan. Volgens Chart Data wil dat zeggen dat al de nummers in haar discografie minstens 100 miljoen keer zijn afgespeeld op Spotify.

Voor het record werd haar nummer ‘!!!!!!!’ vermoedelijk wel niet meegeteld, aangezien dit een gesproken introductie van slechts dertien seconden is aan het begin van haar debuutplaat ‘When we all fall asleep, where do we go?’. Dat was overigens het meest gestreamde album van 2019.

All songs in @billieeilish’s discography have now earned at least 100 million streams each on Spotify. chart data(@ chartdata) link

James Bond

Eilish, de jongste artiest ooit die een nummer voor een James Bond-film opnam, bracht donderdag nog de clip uit bij de titelsong van ‘No time to die’. De timing was logisch, aangezien de film na eerder uitstel vanwege de coronacrisis volgende maand normaal zou verschijnen. Gisteravond werd echter bekend dat de film nóg een keer wordt uitgesteld en pas in april 2021 te zien zal zijn.

Billie, die dit jaar eigenlijk op wereldtournee had moeten gaan, werkt momenteel aan haar nieuwe album met haar vaste schrijfpartner en broer Finneas. Hij liet onlangs weten dat haar tweede plaat pas zal verschijnen als ze er ook mee op tournee kan. “Ik wil dat dit het album wordt waarop iedereen gaat dansen op straat.”