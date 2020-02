Billie Eilish nog maar tweede artiest ooit met nummer één ‘Bond’-lied LOV

24 februari 2020

08u30

24 februari 2020

Voor de nieuwste 'Bond'-film mocht de piepjonge Billie Eilish de titelsong verzorgen. De 18-jarige zangeres bracht 'No Time To Die' nog maar pas uit, maar boekt al grote successen.

Billie Eilish haalt met ‘No Time To Die’ de eerste plaats op de hitlijsten in het Verenigd Koninkrijk. Daarmee is ze nog maar de tweede artiest ooit om dat te doen met een titelsong voor ‘Bond’, en daarbij ook meteen de jongste en eerste vrouw. Enkel Sam Smith deed het haar voor in 2015 met ‘Writings On The Wall’, waarmee de zanger destijds de ‘vloek’ doorbrak dat soundtracks van ‘Bond' nooit de hitlijsten haalden. Zelfs Adele sloeg daar niet in met ‘Skyfall' in 2012.

Ook in Vlaanderen heeft ‘No Time To Die’ succes. In de Ultratop 50 staat het lied een week na de release op de derde plaats. Dat is, samen met ‘bad guy’, de hoogste notering die Eilish hier al haalde.

Jongste artiest

Met haar achttien jaar is Eilish de jongste artiest ooit die een lied voor een 007-film maakte. Zij voegt zich met deze klus bij een lijst met grote namen, onder wie Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner en Gladys Knight. Haar meest recente voorgangers Adele en Sam Smith wonnen een Oscar voor hun bijdrage aan de Bond-films.

De 25ste Bond-film gaat in april in première. Hierin moet de Britse spion, gespeeld door Daniel Craig, de CIA helpen een ontvoerde wetenschapper te bevrijden.