Billie Eilish neemt James Corden mee naar slaapkamer waar ‘Bad Guy’ werd geboren in ‘Carpool Karaoke’ LV

20 december 2019

14u07 0

Ze is nog maar net 18 geworden, maar het gaat ontzettend hard voor Billie Eilish. De piepjonge zangeres veroverde de hitlijsten op sneltempo en wist heel wat fans achter zich te scharen. Zoals het hoort voor iedere superster, nam ook Eilish plaats in de auto van James Corden voor een aflevering van ‘Carpool Karaoke’. Natuurlijk zongen ze haar grote hits, maar Billie nam de Britse presentator ook mee naar haar ouderlijk huis, waar ze nog steeds woont. Daar geeft ze hem een rondleiding in de slaapkamer van haar broer, waar al haar muziek werd gemaakt.