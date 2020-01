Billie Eilish, Lil Nas X of Lizzo: wie wordt de grote winnaar van de Grammy's? Redactie

25 januari 2020

00u00 0 Muziek Op de 62ste editie van de Grammy Awards zondagavond zijn het vooral nieuwkomers die hun slag kunnen slaan. De grote favorieten zijn dé drie muziekhypes van 2019: Lizzo, Billie Eilish en rapper Lil Nas X.

Topfavoriete is de Amerikaanse zangeres Lizzo (foto), die met haar maatje meer het voorbije jaar uitgroeide tot een symbool van 'body positivity' en ook bij ons scoorde met het nummer 'Good As Hell'. Met acht nominaties maakt ze de meeste kans op een prijs. De hit 'Truth Hurts' is bijvoorbeeld genomineerd in de belangrijke categorieën 'nummer van het jaar' en 'plaat van het jaar'.

Een tweede grote kanshebber is Billie Eilish, die zes nominaties kon verzamelen. De 18-jarige popzangeres is de jongste artiest die ooit genomineerd werd in de vier meest prestigieuze categorieën: 'beste plaat', 'beste album', 'nummer van het jaar' en 'beste nieuwkomer'. Ook Lil Nas X, van de monsterhit 'Old Town Road', maakt kans op zes prijzen.

De broetjes Dewaele van Soulwax verdedigen de Belgische eer. De Gentse band is genomineerd in de categorie 'best remixed recording' voor hun remix van 'Work It' van Marie Davidson.

De Grammy's gaan van start op zondag om 20 uur - maandag 2 uur 's nachts Belgische tijd. Onder meer Ariana Grande en Rosalia treden op.