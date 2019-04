Billie Eilish in de Ultratop: album op één en vier singles in de lijst KD

05 april 2019

12u46

Bron: Ultratop 1 Muziek De muziekwereld is al even in de ban van Billie Eilish (17). Ook in Vlaanderen weet ze muziekliefhebbers te bekoren, want de tiener kwam in de Ultratop zonet met haar debuutalbum ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ binnen op plaats 1. Daarnaast staat ze met vier van haar singles ook nog eens in de Ultratop 50.

De Amerikaanse Billie heeft in Vlaanderen vier Ultratop 50-hits tegelijkertijd te pakken. Op zich niet zo uitzonderlijk, maar het is wel merkwaardig als je weet dat de tienerster pas haar debuutalbum op de markt bracht. Bovendien doet er deze week geen enkele andere artiest beter in de hitlijst. Ariana Grande komt met drie noteringen als enige dicht in de buurt. Zij staat op plaats 25, 40 en 46 met haar liedjes ‘7 Rings’, ‘Thank U, Next’ en ‘Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored’. Lady Gaga, P!nk, Bastille, Angele, Marshmello en J Balvin staan elk twee keer genoteerd.

Billie Eilish komt met ‘Bad Guy’ en ‘Wish You Were Gay’ nieuw binnen op respectievelijk plaats 27 en 45. ‘When The Party’s Over’ en ‘Bury A Friend’ staan al langer in de hitlijst, de ene 11 en de andere 9 weken. Zij kamperen deze week respectievelijk op plaats 49 en plaats 13.