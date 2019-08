Billie Eilish: “Ik een rolmodel? Maar waarom?” Redactie

18 augustus 2019

18u36 0

Het was één van de optredens waar heel wat mensen op Pukkelpop lang naar uitgekeken hebben: de show van Billie Eilish. De Amerikaanse zangeres is nog altijd amper 17 jaar maar is wereldbekend. Voor veel tieners is ze een voorbeeld maar dat ze echt een rolmodel is, dat vindt Eilish zelf best raar. “Maar waarom?”.

Wat ze wel zeker weet, is dat ze het fantastisch vindt dat mensen haar muziek waarderen en haar blijven volgen. “Het feit dat het mensen raakt was zo shokerend voor mij en het feit dat het mensen blijft raken wat ik doe, dat vind ik heel speciaal.” Daarnaast houdt ze al van kleinsaf aan van festivals en concerten. Dat ze daar nu zelf op het podium staat en haar energie kan doorgeven aan het publiek is wat ze echt leuk vindt. Of ze het gewone leven als tiener niet mist? Nee, dat antwoord is heel duidelijk. “Weet je wel wat 17-jarigen moeten doen? School. Ieuw.”, aldus de Amerikaanse tiener. Ze zal het podium dus niet snel ruilen voor wat stoffige schoolbanken.