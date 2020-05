Billie Eilish heeft nieuwe muziek klaar en praat over leven in lockdown LOV

11 mei 2020

09u50

Bron: Beats 1 1 Muziek De coronacrisis is opvallend productief geweest voor Billie Eilish. De 18-jarige zangeres vertelde in een interview met Beats 1-radio dat ze al een nieuw liedje heeft gemaakt.

Eilish vertelt over het leven in lockdown, en geeft toe dat ze een beetje heeft valsgespeeld. “Toen iedereen er het moeilijk mee had, heb ik twee puppies in huis gehaald. Dus ik had veel afleiding”. Ze vulde haar tijd ook door de studio in te duiken met broer Finneas, die mee verantwoordelijk is voor de grote hits van Billie. “We hebben een volledig liedje afgewerkt, wat vrij zeldzaam is voor ons. Ik hou er echt van. Het is exact wat ik moest zeggen, toen we het schreven.”

De zangeres, die al worstelde met een depressie, zegt ook dat ze zich goed voelt. “Het liedje dat we schreven, was gewoon zo juist. Er zit een stukje in over iets dat ik echt kwijt moest. Over het feit dat je bijna verplicht bent om ongelukkig te zijn momenteel en mensen rond je te missen. En ik mis mijn vrienden wel, natuurlijk, maar aan de andere kant geniet ik ook van de ruimte.” Eilish vindt dat het een tijd is waarin iedereen kan groeien. Ze had het ook over ‘Me & Dad Radio’, een programma dat ze op 8 mei samen met haar vader lanceerde op Beats 1, een radiozender van Apple Music.